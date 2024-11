Dinara Safina a donné une inter­view à nos confrères de Championnat. Elle y parle de son rôle de coach qu’elle n’a pas réalisé très long­temps. Elle revient aussi sur le circuit féminin actuel qu’elle trouve vrai­ment instable.

« À mon époque, il y avait des joueuses plus stables. Il y avait Serena et Venus Williams, Davenport, Mauresmo, Henin, Sharapova, Clijsters, etc. Tous étaient stables toute l’année et subis­saient rare­ment de légères défaites. Le top 10 était très dense, les filles étaient diffi­ciles à toucher. Et main­te­nant, quel­qu’un peut échouer trois ou quatre tour­nois, puis revenir dans le top 10. Maintenant il y a Gauff, Pegula, mais ils sont tous instables. Seuls Sabalenka et Swiatek ont ​​joué toute la saison sans quasi­ment aucun revers »