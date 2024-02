Dinara Safina, sœur cadette de Marat Safin et ancienne numéro 1 mondiale, n’a pas eu une carrière facile, malgré ce que peut laisser penser son palmarès.

En effet, remporter 12 titres et atteindre la première place du clas­se­ment ne résout pas tous les problèmes.

Comme l’a expliqué la Russe dans une inter­view pour Tennis.com, si elle a mit stoppé sa carrière dès 2011, c’est parce qu’elle souf­frait de beau­coup d’an­xiété, ce qui l’a menée à une crise de boulimie.

« Ce qui m’a empêché de revenir toutes ces années, c’est que je devais physi­que­ment lutter contre mon poids. Je souf­frais d’an­xiété et d’un trouble de l’ali­men­ta­tion qui m’a conduit à des crises de boulimie. J’étais constam­ment en surpoids. J’ai dû jouer avec 30 kilos en trop et ce n’était pas facile. Je veux que les gens comprennent que cela peut arriver à n’im­porte qui, que chacun a ses propres problèmes et ses peurs. »

Pas toujours évidente la vie de spor­tive de haut niveau…