Interrogé sur le rôle de la PTPA, Novak Djokovic a dressé un bilan écono­mique assez prag­ma­tique au sujet du tennis professionnel.

« Nous avons des milliers, des dizaines de milliers de joueurs en compé­ti­tion dans le monde entier. Malheureusement, seuls 400 ou 500 d’entre eux, hommes et femmes, en simple, double ou mixte, vivent de ce sport. C’est quelque chose dont peu de gens veulent parler, mais je pense qu’il est très impor­tant de toujours nous rappeler que nous sommes. Selon certaines statis­tiques, le tennis est quand même le troi­sième ou quatrième sport le plus regardé dans le monde. 1,3 milliard de personnes en sont fan, mais nous ne pouvons pas avoir plus de 400 personnes qui vivent de ce sport, hommes et femmes confondus »