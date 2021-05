Naomi Osaka est redou­table sur dur. Sur gazon et terre battue, la donne est un peu diffé­rente. La japo­naise explique que, sur ces deux surfaces, ses dépla­ce­ments sont délicats.

« Je dirais qu’en 2019, j’avais très peur, parce que je me suis effec­ti­ve­ment blessée au genou après une glis­sade. C’est un peu drôle, j’en ai parlé à Djokovic, parce que je voulais lui demander comment il se dépla­çait si bien sur herbe et il m’a dit que même s’il tombait souvent, il se rele­vait toujours et essayait diffé­rentes choses. Je pense que j’es­saierai cela la prochaine fois que je serai sur le gazon. »