Le Serbe a été inter­rogé sur la nouvelle aven­ture de son ami et ancien coach Goran Ivanisevic. Novak est fier de lui et il pense surtout que c’est un bon choix pour Goran mais aussi Elena.



« Avec Goran, nous aimons vrai­ment Rybakina, la façon dont elle joue et aussi qui elle est en tant que personne. Quand Goran travaillait avec moi, nous aimions toujours la regarder jouer. J’étais donc heureux d’ap­prendre la nouvelle qu’ils étaient ensemble. J’espère que Goran pourra contri­buer de manière posi­tive à son jeu et à son succès. C’est une joueuse de haut niveau. Elle a déjà remporté un Grand Chelem et elle sait ce que ça fait. J’ai vu qu’elle a commencé la saison avec quelques bonnes victoires. Je leur souhaite donc le meilleur. Vous savez, j’ai envoyé un message à Goran l’autre jour. Je lui ai donc demandé comment il se sentait et tout car je sais que c’est un peu diffé­rent pour lui, il s’agit du circuit WTA. Je sais qu’il est motivé à l’aider, et j’es­père que nous pour­rons les voir soulever de gros trophées ensemble »