Après l’an­nonce de Steve Simon, une pluie de féli­ci­ta­tions et de commen­taires sont « tombés » sur Twitter. Le numéro 1 mondial inter­rogé à ce sujet après sa victoire en double face au Kazakhstan a aussi tenu à soutenir l’ac­tion de la WTA.

« La PTPA est toujours du côté des joueurs et soutient plei­ne­ment la WTA car nous n’avons pas assez d’in­for­ma­tions sur Peng Shuaï et son bien‐être. Je ne vois rien de mal à la demande de la WTA et de tout le monde de demander plus de clarté sur ce qui se passe vrai­ment. Je pense qu’il est impor­tant que nous soute­nions tout le monde, qu’il s’agisse de joueurs fémi­nins ou mascu­lins et quelle que soit l’or­ga­ni­sa­tion à laquelle ils appar­tiennent. C’est vrai­ment dommage que nous n’ayons pas assez d’in­for­ma­tions sur le sujet. En tant que commu­nauté de tennis, nous devons tous être ensemble »