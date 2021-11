Alors qu’il avait déjà évoqué le sujet en début de semaine, Novak Djokovic a été encore plus clair ce soir à l’issue de sa victoire face à Cameron Norrie alors que l’en­semble de la planète de tennis s’est mobilisée.

Le numéro 1 mondial a donc insisté sur le fait qu’il fallait être soli­daire et conti­nuer à mettre la pres­sion pour les auto­rités chinoises apportent des preuves concer­nant Peng Shuaï : « Je soutiens le commu­niqué de la WTA. L’ensemble de la commu­nauté du tennis doit la soutenir, soutenir sa famille, être certain qu’elle est saine et sauve. Je comprends la posi­tion de la WTA.