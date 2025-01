Le Serbe a été inter­rogé sur la nouvelle aven­ture de son ami et ancien coach Goran Ivanisevic. Novak est fier de lui et il pense surtout que c’est un bon choix pour Goran mais aussi Elena.

« C’est une joueuse de haut niveau. Elle a déjà remporté un Grand Chelem et elle sait ce que ça fait. J’ai vu qu’elle a commencé la saison avec quelques bonnes victoires. Je leur souhaite donc le meilleur. Vous savez, j’ai envoyé un message à Goran l’autre jour. Je lui ai donc demandé comment il se sentait et tout car je sais que c’est un peu diffé­rent pour lui, il s’agit du circuit WTA. Je sais qu’il est motivé pour l’aider, et j’es­père que nous pour­rons les voir soulever de gros trophées ensemble. »