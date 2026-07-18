Novak Djokovic a accordé une longue inter­view à la chaîne améri­caine CBS à l’oc­ca­sion de l’avant‐première de son docu­men­taire à New York.

Au cours de cet entre­tien, le Serbe a abordé de nombreux sujets. Aux États‐Unis, il était évidem­ment diffi­cile d’échapper aux ques­tions sur le retour de Serena Williams.

Le recordman de titres du Grand Chelem s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux à l’égard de l’Américaine. Il a d’ailleurs confié lui avoir exprimé toute son admi­ra­tion en personne lors­qu’il l’a croisée dans les couloirs de Wimbledon.

« Ce qu’elle est en train de faire après avoir eu deux enfants et après tant d’an­nées loin du circuit profes­sionnel est un véri­table cadeau. Peu importe qu’elle gagne ou qu’elle perde. Ce qu’elle accom­plit est déjà épique. C’est d’ailleurs exac­te­ment ce que je lui ai dit en personne à Wimbledon, et c’est sincè­re­ment ce que je pense » a déclaré Novak Djokovic ?