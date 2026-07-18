Novak Djokovic a accordé une longue interview à la chaîne américaine CBS à l’occasion de l’avant‐première de son documentaire à New York.
Au cours de cet entretien, le Serbe a abordé de nombreux sujets. Aux États‐Unis, il était évidemment difficile d’échapper aux questions sur le retour de Serena Williams.
Le recordman de titres du Grand Chelem s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de l’Américaine. Il a d’ailleurs confié lui avoir exprimé toute son admiration en personne lorsqu’il l’a croisée dans les couloirs de Wimbledon.
« Ce qu’elle est en train de faire après avoir eu deux enfants et après tant d’années loin du circuit professionnel est un véritable cadeau. Peu importe qu’elle gagne ou qu’elle perde. Ce qu’elle accomplit est déjà épique. C’est d’ailleurs exactement ce que je lui ai dit en personne à Wimbledon, et c’est sincèrement ce que je pense » a déclaré Novak Djokovic ?
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 10:51