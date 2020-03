Jelena Dokic est Australienne mais elle est née en Croatie en 1983. Cette ancienne championne est une fille de la guerre des Balkans. C’est pourquoi, elle ne comprend pas certains comportements actuellement : « J’ai vu la guerre et j’ai été réfugiée à plus d’une occasion. J’ai vu de mes yeux à cette époque des magasins sans nourriture. Ce n’était pas parce que les gens achetaient beaucoup, c’est parce qu’il n’y en avait pas dans tout le pays. Ce qui se passe est totalement inconvenant, grossier, très désagréable. Je me souviens des gens qui n’avaient pas mangé pendant des jours, des enfants qui attendaient à une tranche de pain, des familles sans électricité vivant à 20 degrés au-dessous de zéro. Nous traversons une période difficile et imprévisible, mais il y a plus qu’assez de nourriture et de fournitures pour les années à venir. C’est une plaisanterie de voir ce que les gens achètent en ce moment. Cela montre un certain égoïsme. Vous devez aider au lieu de vous battre dans les supermarchés. »