Karolina Pliskova a vécu une intersaison mouvementée au niveau de son staff. La Tchèque, numéro 2 mondiale, a mis fin à sa collaboration avec Conchita Martinez avant d’engager Dani Vallverdu. Avant de débuter la saison 2020, elle a annoncé l’arrivée d’une nouvelle personne au sein de son équipe : Olga Savchuk.

Karolina Pliskova has also added Olga Savchuk to her coaching team @BrisbaneTennis. pic.twitter.com/8M62kxtEnP

— WTA Insider (@WTA_insider) January 4, 2020