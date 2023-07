Quand les agents de certaines stars à la retraite se mettent à « table » ça peut faire mal.

Le site améri­cain Sportskeeda a donc rapporté les propos de Max Eisenbud, ex‐agent de Maria Sharapova.

Max ne mâche pas ses mots en expli­quant qu’au final la joueuse russe n’avait pas beau­coup de talent, que ce qui l’a sauvé c’était un mental de fou.

« Je dis tout le temps aux gens qu’elle est proba­ble­ment la pire athlète, et je lui dirais si elle était là (rires), la pire athlète à avoir jamais gagné un Grand Chelem. Elle ne sait pas servir, elle ne sait pas passer, elle n’a pas de toucher, mais elle a fait preuve de volonté. Je pense qu’elle était la joueuse la plus forte menta­le­ment de tous les temps et je la mettrais sur cette liste avec tous les grands cham­pions, mais elle n’était tout simple­ment pas l’ath­lète que ces autres joueuses étaient »