9e mondial à 18 ans, la Russe Mira Andreeva a réalisé une belle saison avec deux titres prestigieux remportés à Dubaï et Indian Wells. En Grand Chelem, elle est parvenue à se hisser en quarts de finale à Roland‐Garros et Wimbledon.
Le bilan est positif même si au niveau mental, elle peut encore craquer comme ce fut le cas face à Loïs Boisson du côté de la porte d’Auteuil.
Pour Elena Dementieva, ex‐3e mondiale et double finaliste en Grand Chelem, sa compatriote a les clés pour réussir à se hisser le plus haut possible et ce dès 2026.
« À un si jeune âge, je trouve qu’elle fait déjà preuve d’une grande maturité même si elle a encore des périodes difficiles au niveau de sa concentration. En tout cas, elle parvient à prendre plus de recul et elle analyse son jeu et sait de mieux en mieux gérer la pression. Je continue de croire que l’année prochaine pourrait être encore meilleure pour elle, 2026 pour être son année, cela pourrait être l’occasion pour elle de consolider sa place parmi les dix meilleures et de viser des titres encore plus prestigieux. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 11:45