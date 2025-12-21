AccueilWTAElena Dementieva mise sur une joueuse, et ce n'est pas Sabalenka, Gauff...
WTA

Elena Dementieva mise sur une joueuse, et ce n’est pas Sabalenka, Gauff ou Swiatek : « 2026 peut vrai­ment être son année »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

231
WTAM10_gc

9e mondial à 18 ans, la Russe Mira Andreeva a réalisé une belle saison avec deux titres pres­ti­gieux remportés à Dubaï et Indian Wells. En Grand Chelem, elle est parvenue à se hisser en quarts de finale à Roland‐Garros et Wimbledon.

Le bilan est positif même si au niveau mental, elle peut encore craquer comme ce fut le cas face à Loïs Boisson du côté de la porte d’Auteuil.

Pour Elena Dementieva, ex‐3e mondiale et double fina­liste en Grand Chelem, sa compa­triote a les clés pour réussir à se hisser le plus haut possible et ce dès 2026.

« À un si jeune âge, je trouve qu’elle fait déjà preuve d’une grande matu­rité même si elle a encore des périodes diffi­ciles au niveau de sa concen­tra­tion. En tout cas, elle parvient à prendre plus de recul et elle analyse son jeu et sait de mieux en mieux gérer la pres­sion. Je continue de croire que l’année prochaine pour­rait être encore meilleure pour elle, 2026 pour être son année, cela pour­rait être l’oc­ca­sion pour elle de conso­lider sa place parmi les dix meilleures et de viser des titres encore plus prestigieux. »


Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 11:45

Article précédent
Amritraj veut réha­bi­liter Vilas : « Guillermo mérite d’être reconnu comme numéro 1 mondial »
Article suivant
Tien, à la pour­suite du doublé, veut imiter De Minaur

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.