9e mondial à 18 ans, la Russe Mira Andreeva a réalisé une belle saison avec deux titres pres­ti­gieux remportés à Dubaï et Indian Wells. En Grand Chelem, elle est parvenue à se hisser en quarts de finale à Roland‐Garros et Wimbledon.

Le bilan est positif même si au niveau mental, elle peut encore craquer comme ce fut le cas face à Loïs Boisson du côté de la porte d’Auteuil.

Pour Elena Dementieva, ex‐3e mondiale et double fina­liste en Grand Chelem, sa compa­triote a les clés pour réussir à se hisser le plus haut possible et ce dès 2026.

« À un si jeune âge, je trouve qu’elle fait déjà preuve d’une grande matu­rité même si elle a encore des périodes diffi­ciles au niveau de sa concen­tra­tion. En tout cas, elle parvient à prendre plus de recul et elle analyse son jeu et sait de mieux en mieux gérer la pres­sion. Je continue de croire que l’année prochaine pour­rait être encore meilleure pour elle, 2026 pour être son année, cela pour­rait être l’oc­ca­sion pour elle de conso­lider sa place parmi les dix meilleures et de viser des titres encore plus prestigieux. »





