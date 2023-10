Dans un podcast réalisé pour son parte­naire Red Bull, la joueuse kazakh connue pour être très calme sur le court a expliqué d’où venait cette qualité.

« Je m’ef­force d’être calme et de ne pas montrer que je suis contra­riée ou en colère, quelle que soit la situa­tion. Cela m’aide et peut aussi parfois trou­bler mes adver­saires, surtout au début, quand personne ne me connais­sait. Il leur a fallu plus de temps pour décou­vrir mes points faibles. Peut‐être que d’autres joueurs sont trop en colère ou montrent trop d’émo­tions, ils travaillent pour devenir plus calmes, pour moi c’est le contraire, ce qui est un peu rare »