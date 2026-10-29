Et le contrat est rempli pour la Kazakhstanaise suite à sa victoire ce jeudi face à sa compatriote, Yulia Puntintseva (6−2, 6–3) en huitièmes de finale du tournoi de Tokyo. Deux mois après être devenue la 30e numéro 1 mondiale de l’histoire, Elena est désormais assurée de terminer l’année à cette position.
Elle devient la 17e joueuse de l’histoire à finir une saison au sommet du tennis mondial.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.