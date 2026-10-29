« Le plus impor­tant pour moi est de terminer la saison en tant que numéro 1 mondiale. Je dois essayer de tout donner au cours des deux semaines qui restent », décla­rait Elena Rybakina il y a 10 jours en confé­rence de presse avant ses débuts sur le WTA 500 de Ningbo, tournoi qu’elle a ensuite remporté.

Et le contrat est rempli pour la Kazakhstanaise suite à sa victoire ce jeudi face à sa compa­triote, Yulia Puntintseva (6−2, 6–3) en huitièmes de finale du tournoi de Tokyo. Deux mois après être devenue la 30e numéro 1 mondiale de l’his­toire, Elena est désor­mais assurée de terminer l’année à cette position.

Sealed with an ace ♥️



Elena Rybakina defeats Putintseva in straight sets !#TorayPPO pic.twitter.com/WHIJFebcXo — wta (@WTA) October 29, 2026

Elle devient la 17e joueuse de l’histoire à finir une saison au sommet du tennis mondial.