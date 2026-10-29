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Elena Rybakina entre un peu plus dans l’histoire

Par
Thomas S
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« Le plus impor­tant pour moi est de terminer la saison en tant que numéro 1 mondiale. Je dois essayer de tout donner au cours des deux semaines qui restent », décla­rait Elena Rybakina il y a 10 jours en confé­rence de presse avant ses débuts sur le WTA 500 de Ningbo, tournoi qu’elle a ensuite remporté.

Et le contrat est rempli pour la Kazakhstanaise suite à sa victoire ce jeudi face à sa compa­triote, Yulia Puntintseva (6−2, 6–3) en huitièmes de finale du tournoi de Tokyo. Deux mois après être devenue la 30e numéro 1 mondiale de l’his­toire, Elena est désor­mais assurée de terminer l’année à cette position. 

Elle devient la 17e joueuse de l’histoire à finir une saison au sommet du tennis mondial. 

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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