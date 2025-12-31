AccueilWTAElena Rybakina : "Je comprends aisément pourquoi on m’appelle la Reine des...
Elena Rybakina : « Je comprends aisé­ment pour­quoi on m’appelle la Reine des Glaces »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans une inter­view accordée a ses abonnés sur la plate­forme chinoise Weibo, la joueuse russe Elena Rybakina a fait preuve de sens de l’humour.

On vous surnomme « Reine des Glaces ». Vous aimez ce surnom ?
«Reine » est un joli mot. Finalement c’est un surnom génial, et je comprends aisémnt pour­quoi on m’appelle « Reine des Glaces » car sur le court je suis vrai­ment très calme. J’espère que les fans verront aussi une autre facette de ma person­na­lité, plus joyeuse, en dehors des matchs. Après, j’ai l’air calme sur le court, mais aux moments clés, je suis nerveuse, comme tout le monde. J’essaie juste de ne rien laisser paraître. Il y a toujours beau­coup d’émo­tions en moi, je dois apprendre à gérer cela »

