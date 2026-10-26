Si elle avait été éliminée dès son entrée en lice à Pékin, pour son premier tournoi en tant que numéro 1 mondiale, avant de déclarer forfait à Wuhan, Elena Rybakina a remis les pendules à l’heure.
Tombeuse facile de Leylah Fernandez sur l’ATP 500 de Ningbo (6−2, 6–2) la Kazakhstanaise a remporté sa 11e finale sur les 15 dernières, soulevant ainsi son 15e trophée en carrière.
« Je me souviens que ça me mettait en colère de perdre en finale, et maintenant, ça tourne en ma faveur. Je pense que c’est l’expérience qui fait la différence dans ces moments importants, ces moments décisifs du match », a confié Elena Rybakina.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.