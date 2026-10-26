Si elle avait été éliminée dès son entrée en lice à Pékin, pour son premier tournoi en tant que numéro 1 mondiale, avant de déclarer forfait à Wuhan, Elena Rybakina a remis les pendules à l’heure.

Tombeuse facile de Leylah Fernandez sur l’ATP 500 de Ningbo (6−2, 6–2) la Kazakhstanaise a remporté sa 11e finale sur les 15 dernières, soule­vant ainsi son 15e trophée en carrière.

​« Je me souviens que ça me mettait en colère de perdre en finale, et main­te­nant, ça tourne en ma faveur. Je pense que c’est l’expérience qui fait la diffé­rence dans ces moments impor­tants, ces moments déci­sifs du match », a confié Elena Rybakina.

Elena Rybakina on her impres­sive streak in finals (winning 11 of her last 15):



​« I remember I was getting very upset losing in finals, and now it’s going my way. I think expe­rience is clicking in those impor­tant moments, in key moments during the match. » pic.twitter.com/F2vmdiWssm — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 25, 2026

La nouvelle patronne du circuit.