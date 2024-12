Présente depuis plusieurs jours en Australie, à Perth, où elle se prépare pour la United Cup avec le Kazakhstan, Elena Rybakina s’est récem­ment exprimée sur l’ap­port de son nouvel entraî­neur, Goran Ivanisevic, avec qui elle se prépare depuis deux semaines.

Elena Rybakina today getting ready for the United Cup.

Tomorrow first match. #UnitedCup

📸stefan duell/IG stories pic.twitter.com/0wdxD8t4y2 — Sebastien G. (@sebsharfam2) December 26, 2024

« Nous avons passé deux semaines ensemble, Goran est un gars sympa. Je ne peux pas en dire plus sur notre travail, mais nous avons eu une bonne prépa­ra­tion. Il ne s’est pas passé beau­coup de temps, mais j’ai déjà acquis de l’ex­pé­rience auprès de lui, notam­ment en tant que joueur, sur la façon dont il se prépa­rait. J’apprends tous les jours, je me sens beau­coup mieux physi­que­ment et j’es­père que nous pour­rons faire de bonnes choses ici. »