Dans une inter­view accordée à un site ukrai­nien, Elina a expliqué le problème auquel elle a été confrontée au sujet de l’uti­li­sa­tion d’une crème.

« Vous ne pouvez pas simple­ment prendre une vita­mine : tout doit être vérifié. Même la crème pour le visage ne peut pas être simple­ment prise et utilisée. J’ai eu un cas : j’ai la peau très sèche, et j’ai acheté une crème ordi­naire à la phar­macie. J’ai décidé de véri­fier auprès de mon médecin s’il était possible de l’uti­liser. Il a regardé les ingré­dients et a dit : « Cette crème ne peut être utilisée que lorsque vous n’êtes pas à un tournoi. » Car si elle est utilisée pendant une compé­ti­tion, le test révé­lera une substance interdite.Imaginez : une crème ordi­naire vendue libre­ment en phar­macie. Maintenant, tout a atteint un point d’absurdité. Ces dernières années, les règles sont deve­nues beau­coup plus strictes, les tests eux‐mêmes sont devenus beau­coup plus sensibles. Parfois, même une quan­tité micro­sco­pique d’une substance peut donner un résultat positif »