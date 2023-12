La joueuse ukrai­nienne, qui a réalisé un retour remar­quable sur le circuit, a été inter­rogée par nos confrères de Forbes. Elle est logi­que­ment revenue sur cette période très spéciale qu’elle a vécue où elle s’est investie à 100% pour aider ses compatriotes.

Aujourd’hui, avec un peu de recul, elle pense que tout cela l’a renforcé tout en lui faisant prendre conscience qu’elle avait beau­coup de chance.

« Chaque fois que je me trouve dans une situa­tion diffi­cile, j’es­saie de me rappeler ce que mes amis et ma famille traversent en Ukraine, les situa­tions horribles auxquelles ils sont confrontés. Je dois être recon­nais­sante pour les moments que je vis aujourd’hui, en jouant de grands tour­nois devant tant de gens. Comme le dit Billie Jean King, la pres­sion est un privi­lège. C’est ainsi que je le prends. Je me sens investie d’une mission en ce moment. »