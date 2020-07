Elina Svitolina a été questionnée sur des coups qu’elle aimerait pouvoir intégrer dans son jeu. La joueuse ukrainienne aimerait bien piocher dans les coups de Serena Williams et de Steffi Graf : « Si j’avais le choix, je prendrais certainement le coup droit de Serena Williams. Et si j’avais la possibilité d’en choisir un autre, alors je le choisirais parmi les coups de Steffi Graf. Bien que je ne l’aie jamais vue jouer en direct, je choisirais son coup droit et son revers », a-t-elle déclaré à BTU.