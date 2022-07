Elina Svitolina : « Maintenant, je suis à côté de mon peuple, là où il en a besoin »

Lors de son entre­tien réalisé par The Age, Elina Svitolina n’a pu s’empêcher de revenir sur le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie. A l’époque, elle jouait encore mais elle s’est vite aperçue qu’elle serait plus effi­cace ailleurs.

« Ce furent des moments très compli­qués avec la guerre. C’était très diffi­cile de riva­liser menta­le­ment. Avoir ma famille en Ukraine impli­quée au milieu de la guerre est une situa­tion très compli­quée à gérer. Mes prio­rités et ma pers­pec­tive ont complè­te­ment changé. Je n’ai pas Je ne me sentais pas au bon endroit quand je jouais un tournoi. C’était diffi­cile de me concen­trer à 100% sur mon travail, alors j’ai voulu prendre du recul. Je suis content de prendre mon temps et de me concen­trer à nouveau sur ma vie. Maintenant, je suis à côté de mon peuple, là où il en a besoin. »