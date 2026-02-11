Surclassée en demi‐finales de l’Open d’Australie par Aryna Sabalenka il y a deux semaines, Elina Svitolina est de retour à la compé­ti­tion cette sur le WTA 1000 de Doha où elle sera opposée ce mercredi soir à Anna Kalinskaya en huitièmes de finale.

Avant le début du tournoi qatari, l’Ukrainienne, qui a donné nais­sance à sa fille en octobre 2022, a expliqué sa nouvelle façon de voir les choses sans forcé­ment se foca­liser sur la quête ultime : le fameux titre en Grand Chelem.

« Après avoir donné nais­sance et être devenue mère, j’ai acquis une nouvelle pers­pec­tive et j’ai accepté l’idée qu’il était normal de vivre ma vie après le tennis… sans avoir remporté de Grand Chelem aupa­ra­vant. J’ai tout de même mené une carrière très solide, très compé­ti­tive, et j’ai donné tout ce que j’avais en moi. Si cela se termine à la fin de ma carrière, parfait ; sinon, cela reste une carrière fantas­tique. Je l’ac­cepte, et c’est tout : tout ne tourne pas autour du tennis. Être mère vous donne une vision diffé­rente de tout ce que vous pouvez faire. J’ai porté un bébé pendant neuf mois dans mon ventre et je ne savais pas si je serais capable de revenir sur le circuit. Si j’avais senti que je ne pouvais pas revenir à un niveau normal, je n’au­rais pas essayé de repousser mes limites. Je n’ai « que » 31 ans, je veux conti­nuer à mener une vie saine après ma carrière. »