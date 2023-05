De passage sur la chaîne Youtube de nos confrères de Tennis Legend en marge du tournoi féminin de Saint‐Malo, Elina Svitolina, qui doit affronter la Tricolore Leolia Jeanjean ce vendredi pour une place en demi‐finales, a reconnu qu’elle travaillait avec un psycho­logue à cause de la guerre qui ravage une partie de son pays depuis main­te­nant plus d’un an.

« Je travaille avec un psycho­logue. C’est dur pour moi avec la guerre qui continue. Après être allé en Ukraine en février, j’ai dû me réini­tia­liser. C’était extrê­me­ment dur. Quand je ressens que j’ai besoin d’aide, je travaille avec une personne pendant un certain temps, puis je me laisse aller, pour partir selon mes conditions. »