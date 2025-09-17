Lors de son inter­view accordée à AS depuis la Chine, où elle a permis à l’Ukraine de se quali­fier dans le dernier carré de la Billie Jean King Cup grâce à sa victoire contre Paula Badosa, la 13e joueuse mondiale Elina Svitolina, épouse de Gaël Monfils, a raconté ce que la nais­sance de leur fille (en octobre 2022) avait changé.

« Honnêtement, tout a changé. Quand on fonde une famille, notre vie et nos prio­rités changent. Il n’y a plus que le tennis, vous avez main­te­nant un enfant qui a besoin de vous. Je trouve le programme de la WTA (pout les joueurs deve­nues maman, ndlr) très bien, car de nombreuses joueuses ont besoin de ce soutien lors­qu’elles décident de s’ar­rêter. On se sent très vulné­rable et toute aide est la bien­venue. Dans mon cas, l’es­sen­tiel est que la prio­rité n’est plus moi, ni mon parte­naire, mais cette nouvelle personne qui vient de naître. »