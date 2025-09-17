Lors de son interview accordée à AS depuis la Chine, où elle a permis à l’Ukraine de se qualifier dans le dernier carré de la Billie Jean King Cup grâce à sa victoire contre Paula Badosa, la 13e joueuse mondiale Elina Svitolina, épouse de Gaël Monfils, a raconté ce que la naissance de leur fille (en octobre 2022) avait changé.
« Honnêtement, tout a changé. Quand on fonde une famille, notre vie et nos priorités changent. Il n’y a plus que le tennis, vous avez maintenant un enfant qui a besoin de vous. Je trouve le programme de la WTA (pout les joueurs devenues maman, ndlr) très bien, car de nombreuses joueuses ont besoin de ce soutien lorsqu’elles décident de s’arrêter. On se sent très vulnérable et toute aide est la bienvenue. Dans mon cas, l’essentiel est que la priorité n’est plus moi, ni mon partenaire, mais cette nouvelle personne qui vient de naître. »
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 17:58