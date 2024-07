Auteur d’une saison 2024 correcte mais certai­ne­ment en dessous de ses attentes (une finale et quart de fina­liste à Wimbledon), Elina Svitolina a décidé de se séparer de son entraî­neur depuis un an et demi, Raemon Sluiter.

L’actuelle 30e joueuse mondiale a annoncé la nouvelle via une story diffusée sur son compte Instagram.

« Je voulais juste vous informer que Raemon Sluiter et moi avons décidé de mettre fin à notre rela­tion de travail. Nous avons eu de bons moments et Ray m’a aidé à devenir une meilleure joueuse. À mon avis, il est l’un des meilleurs sur les deux circuits et je lui serai toujours recon­nais­sant de ce que nous avons accompli ensemble grâce à son travail et à nos efforts. Je vous tien­drai tous au courant lorsque j’aurai décidé de mes prochaines démarches concer­nant un entraî­neur, mais pour l’ins­tant, je tiens simple­ment à remer­cier Ray une nouvelle fois et à lui souhaiter le meilleur ! », a écrit Elina qu’on retrou­vera à l’oc­ca­sion des Jeux olym­piques de Paris le 27 juillet prochain.