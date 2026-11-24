Elina Svitolina, battue en finale des WTA Finals par Mirra Andreeva (7−5, 6–3), est visi­ble­ment très remontée contre la jeune Russe.

Lors de la céré­monie de remise des trophées, Andreeva avait tenu à féli­citer Svitolina pour son parcours et sa carrière. Une atten­tion qui n’a abso­lu­ment pas plu à l’Ukrainienne, qui explique avoir perçu les propos de son adver­saire comme une provocation.

En effet, comme le rapportent nos confrères de Suspilne Sport, Svitolina n’a pas du tout apprécié ce passage du discours de la Russe et n’a pas caché sa colère.

❗️Elina Svitolina on Mirra Andreeva’s congra­tu­la­tions during the WTA Finals trophy cere­mony :



« Of course, I don’t like losing, espe­cially in a final. It’s extre­mely painful for me, like a knife through the heart. So I was very upset.



During the trophy cere­mony, I knew she would… https://t.co/L2BQj7yIAq pic.twitter.com/McxEP11YV8 — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 23, 2026

« Bien sûr, je n’aime pas perdre, surtout en finale. C’est extrê­me­ment doulou­reux pour moi, comme un couteau dans le cœur. J’étais donc très contra­riée. Lors de la céré­monie de remise du trophée, je savais qu’elle allait essayer de trouver des mots pour me féli­citer. Je ne pense pas que ce soit très appro­prié. Nous ne nous serrons pas la main ni ne prenons de photos avec des repré­sen­tants du pays agres­seur, donc cela ressem­blait à une provo­ca­tion. Cela m’a mise très mal à l’aise. Je savais que cela provo­que­rait une réac­tion dans les médias, et les médias prennent souvent leur parti dans des situa­tions comme celle‐ci. Donc oui, c’était extrê­me­ment désa­gréable », a déclaré l’Ukrainienne.