Elina Svitolina, battue en finale des WTA Finals par Mirra Andreeva (7−5, 6–3), est visiblement très remontée contre la jeune Russe.
Lors de la cérémonie de remise des trophées, Andreeva avait tenu à féliciter Svitolina pour son parcours et sa carrière. Une attention qui n’a absolument pas plu à l’Ukrainienne, qui explique avoir perçu les propos de son adversaire comme une provocation.
En effet, comme le rapportent nos confrères de Suspilne Sport, Svitolina n’a pas du tout apprécié ce passage du discours de la Russe et n’a pas caché sa colère.
« Bien sûr, je n’aime pas perdre, surtout en finale. C’est extrêmement douloureux pour moi, comme un couteau dans le cœur. J’étais donc très contrariée. Lors de la cérémonie de remise du trophée, je savais qu’elle allait essayer de trouver des mots pour me féliciter. Je ne pense pas que ce soit très approprié. Nous ne nous serrons pas la main ni ne prenons de photos avec des représentants du pays agresseur, donc cela ressemblait à une provocation. Cela m’a mise très mal à l’aise. Je savais que cela provoquerait une réaction dans les médias, et les médias prennent souvent leur parti dans des situations comme celle‐ci. Donc oui, c’était extrêmement désagréable », a déclaré l’Ukrainienne.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 09:39