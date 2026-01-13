Titrée à Auckland dimanche dernier grâce à sa victoire en finale contre la Chinoise Wang Xinyu, Elina Svitolina a remporté son 19e titre en 24 finales. Un bilan assez impressionnant.
« Difficile de dire pourquoi, mais j’essaie d’être concentrée à 100 % sur chaque point en finale. Les finales sont un mélange de sensations différentes et de beaucoup de pression. C’est pourquoi il est important de se battre. Il faut simplement travailler dur pour remporter le titre. Et oui, pour l’instant, tout va bien », a déclaré la 12e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils dans des propos relayés par le média ukrainien BTU.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 12:46