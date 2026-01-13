AccueilWTAElina Svitolina-Monfils sur son bilan en finale de tournois : "Difficile de...
Elina Svitolina‐Monfils sur son bilan en finale de tour­nois : « Difficile de dire pourquoi… »

Titrée à Auckland dimanche dernier grâce à sa victoire en finale contre la Chinoise Wang Xinyu, Elina Svitolina a remporté son 19e titre en 24 finales. Un bilan assez impressionnant. 

« Difficile de dire pour­quoi, mais j’es­saie d’être concen­trée à 100 % sur chaque point en finale. Les finales sont un mélange de sensa­tions diffé­rentes et de beau­coup de pres­sion. C’est pour­quoi il est impor­tant de se battre. Il faut simple­ment travailler dur pour remporter le titre. Et oui, pour l’ins­tant, tout va bien », a déclaré la 12e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils dans des propos relayés par le média ukrai­nien BTU.

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 12:46

