La femme de Gaël Monfils a évoqué l’idée des matches en 5 manches pour le circuit féminin. Pour l’Ukrainienne, cette expé­rience mérite d’être vécue. Si ce sera le cas, elle est prête à s’adapter et à changer ses habitudes.

« Je pense que c’est une idée très inté­res­sante de jouer cinq sets. Personnellement, j’au­rais envie d’es­sayer – pour­quoi pas ? Je trouve ça cool et ça donne plus de temps aux joueuses pour entrer dans le match. Mais bien sûr, il faut s’y préparer, parce que ce pour­raient être des matchs très exigeants physi­que­ment. Donc oui, c’est une idée très inté­res­sante. Je ne serais pas contre »

Le débat est donc lancé et comme les tour­nois du Grand Chelem sont auto­nomes en terme de formats, tout est possible. On va vite le savoir car Si Craig Tiley a été nommé à l’US Open c’est évident pour faire évoluer les choses et permettre à l’US Open de rede­venir un évène­ment moderne et innovant.