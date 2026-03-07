La femme de Gaël Monfils a évoqué l’idée des matches en 5 manches pour le circuit féminin. Pour l’Ukrainienne, cette expérience mérite d’être vécue. Si ce sera le cas, elle est prête à s’adapter et à changer ses habitudes.
« Je pense que c’est une idée très intéressante de jouer cinq sets. Personnellement, j’aurais envie d’essayer – pourquoi pas ? Je trouve ça cool et ça donne plus de temps aux joueuses pour entrer dans le match. Mais bien sûr, il faut s’y préparer, parce que ce pourraient être des matchs très exigeants physiquement. Donc oui, c’est une idée très intéressante. Je ne serais pas contre »
Le débat est donc lancé et comme les tournois du Grand Chelem sont autonomes en terme de formats, tout est possible. On va vite le savoir car Si Craig Tiley a été nommé à l’US Open c’est évident pour faire évoluer les choses et permettre à l’US Open de redevenir un évènement moderne et innovant.
