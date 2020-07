La joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina a accordé une interview à un site web ukrainien pour exprimer son ressenti à un mois de la reprise du circuit. L’Ukrainienne n’est pas certaine que l’US Open se jouera dans les délais prévus et reconnaît qu’en travaillant très dur dans un avenir pas trop lointain, elle pourrait remporter son premier titre du Grand Chelem. « Chaque pays a ses propres règles et des changements interviennent chaque semaine. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse quant à la reprise des compétitions. » La compagne de Gaël Monfils se sent proche de remporter un Grand Chelem dans sa carrière : « Cela demande beaucoup d’efforts physiques et psychologiques, mais je vais essayer par tous les moyens possibles. »