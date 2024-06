Notre confrère de Tennis Legend est à l’Open WTA de Biarritz, il a eu un beau moment d’échanges avec Elsa Jacquemot, présentée il y a quelques années comme la future grande cham­pionne trico­lore. Or le passage des juniors aux adultes se fait rare­ment natu­rel­le­ment et beau­coup de joueurs titrés en junior ne font pas la carrière espérée.

« Si je te réponds honnê­te­ment, quand je fais n°1 mondiale junior à 17 ans avec un an d’avance, l’année suivante, je pensais vrai­ment que tout allait suivre assez faci­le­ment. Je ne me suis pas rendue compte que c’était vache­ment plus compliqué que cela. Il y a des milliers de joueurs qui jouent pour être dans le Top 100, dans le Top 50, dans le Top 10 et je ne voyais pas ça. J’étais dans mon monde où j’étais numéro une, je gagnais beau­coup matches et beau­coup de tour­nois à ce moment‐là, et quand tu te retrouves dans le circuit pro où tu perds, où tu te prends des gifles, il faut se relever à chaque fois et ce n’est pas évident car je pensais que ça allait être facile. »

