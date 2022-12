Déterminée à prouver que son titre acquis à la surprise géné­rale lors de l’US Open 2021 n’était pas le fruit du hasard, Emma Raducanu a accordé une longue inter­view à Sheerluxe dans laquelle elle aborde plusieurs sujets comme les critiques dont elle a été l’objet ces derniers mois.

« Sur le plan profes­sionnel, je suis très fière de ma rési­lience cette année. J’ai fait face à de nombreuses adver­sités et j’ai dû me relever plusieurs fois. De plus, beau­coup de choses qui ont été dites à mon sujet ne sont pas vraies, mais j’es­saie de ne pas me laisser abattre. L’année dernière, j’ai dû m’ha­bi­tuer à toutes ces choses, à la publi­cité… et à entendre toutes ces choses que je ne connais­sais même pas moi‐même ! L’attention dans le circuit est très intense. »