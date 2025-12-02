Propulsée au rang de star depuis sa victoire surprise à l’US Open 2021, qui reste à ce jour le seul titre de sa carrière, Emma Raducanu doit désormais composer avec les conséquences de la célébrité.
Harcelée par la presse people britannique qui cherche désespérément à lui trouver un petit ami pour vendre du papier et du clic, l’actuelle 29e mondiale a une nouvelle tenu à mettre aux dernière rumeurs après une photo d’elle prise lors d’un match de rugby à Londres.
« Ce qui m’a vraiment effrayée, c’est que j’ai vu une photo de moi à Londres, et je n’ai pas vu les paparazzi. J’étais avec mes deux meilleurs amis. C’était la semaine dernière, et un article dans un tabloïd disait que j’avais un nouveau petit ami ou quelque chose comme ça. Mais c’est littéralement le frère de ma meilleure amie. Je me suis dit : « Allez, les gars. Allez. Soyez plus professionnels. Ce n’est pas vrai. » J’étais avec le frère de ma meilleure amie, et nous allions voir un match de rugby. Et bien sûr, ils ont retouché la photo pour faire disparaître ma meilleure amie. Il n’y avait plus que moi et ce type, et je n’avais tout simplement pas vu les paparazzi. C’est évidemment effrayant. Vous savez, quand vous vous dites : « Je ne les ai pas vus. Comment ont‐ils pris cette photo ? » Mais à part ça, je me sens bien parce que quelqu’un veille toujours sur moi », a déclaré Raducanu dans des propos rapportés par TennisUpToDate.
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 14:44