Propulsée au rang de star depuis sa victoire surprise à l’US Open 2021, qui reste à ce jour le seul titre de sa carrière, Emma Raducanu doit désor­mais composer avec les consé­quences de la célébrité.

Harcelée par la presse people britan­nique qui cherche déses­pé­ré­ment à lui trouver un petit ami pour vendre du papier et du clic, l’ac­tuelle 29e mondiale a une nouvelle tenu à mettre aux dernière rumeurs après une photo d’elle prise lors d’un match de rugby à Londres.

« Ce qui m’a vrai­ment effrayée, c’est que j’ai vu une photo de moi à Londres, et je n’ai pas vu les papa­razzi. J’étais avec mes deux meilleurs amis. C’était la semaine dernière, et un article dans un tabloïd disait que j’avais un nouveau petit ami ou quelque chose comme ça. Mais c’est litté­ra­le­ment le frère de ma meilleure amie. Je me suis dit : « Allez, les gars. Allez. Soyez plus profes­sion­nels. Ce n’est pas vrai. » J’étais avec le frère de ma meilleure amie, et nous allions voir un match de rugby. Et bien sûr, ils ont retouché la photo pour faire dispa­raître ma meilleure amie. Il n’y avait plus que moi et ce type, et je n’avais tout simple­ment pas vu les papa­razzi. C’est évidem­ment effrayant. Vous savez, quand vous vous dites : « Je ne les ai pas vus. Comment ont‐ils pris cette photo ? » Mais à part ça, je me sens bien parce que quel­qu’un veille toujours sur moi », a déclaré Raducanu dans des propos rapportés par TennisUpToDate.