Emma Raducanu a refait surface en 2024 et semble de retour à un niveau correct, termi­nant l’année au 59ème rang du clas­se­ment WTA.

La Britannique a récem­ment effectué quelques chan­ge­ments dans son équipe, et bien que le niveau qui lui avait permis de remporter l’US Open en 2021 ne soit pas encore atteint, elle est confiante pour la suite.

« Je me sens très forte. Je me sens très en forme. Le seul problème, c’est que je n’ai pas joué beau­coup de matches. A l’en­traî­ne­ment, je me sens bien. J’ai l’im­pres­sion de courir, de me lancer sur le terrain, mais c’est diffé­rent de jouer des matches. J’en ai joué quelques‐uns en Billie Jean King Cup et je me sentais bien. J’avais l’im­pres­sion de bien récu­pérer. Je ne me suis pas fatigué du tout. Ce serait bien de voir comment le niveau augmente, et si je dois jouer plusieurs matches d’af­filée, comment je réagirai. Je pense que je peux devenir l’un des meilleurs athlètes du tennis. »