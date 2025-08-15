En février dernier, lors de son deuxième tour contre Karolina Muchova au WTA 1000 de Dubaï, Emma Raducanu avait fait beaucoup parler sur la toile. Après avoir aperçu un individu qui l’avait abordé quelques jours auparavant, la championne de l’US Open 2021 effrayée, s’était réfugiée en pleure derrière la chaise de l’arbitre. Pour assurer sa sécurité, la WTA avait pris la décision de bannir cette personne de tous les tournois.
Dans un entretien accordé au Guardian, la 39e joueuse mondial est revenu sur cet épisode. À écouter la Britannique, les séquelles sont encore lourdes aujourd’hui.
« Je pense qu’après l’incident de Dubaï, c’était probablement la pire [attention publique] que j’ai jamais eue. Je me souviens qu’immédiatement après, j’avais beaucoup de mal à sortir. J’avais clairement encore un peu de séquelles. Mais je suis devenue beaucoup plus prudente, beaucoup plus, je dirais, prudente, et je m’assure d’avoir quelqu’un avec moi. Je ne sors plus autant seule. Je ne fais plus de promenades seule. J’ai toujours quelqu’un qui veille sur moi ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 18:15