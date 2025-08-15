AccueilWTAEmma Raducanu, le témoignage glaçant sur l'incident de Dubaï : "Je ne...
Emma Raducanu, le témoi­gnage glaçant sur l’in­ci­dent de Dubaï : « Je ne fais plus de prome­nades seule. J’ai toujours quel­qu’un qui veille sur moi »

En février dernier, lors de son deuxième tour contre Karolina Muchova au WTA 1000 de Dubaï, Emma Raducanu avait fait beau­coup parler sur la toile. Après avoir aperçu un indi­vidu qui l’avait abordé quelques jours aupa­ra­vant, la cham­pionne de l’US Open 2021 effrayée, s’était réfu­giée en pleure derrière la chaise de l’ar­bitre. Pour assurer sa sécu­rité, la WTA avait pris la déci­sion de bannir cette personne de tous les tour­nois.

Dans un entre­tien accordé au Guardian, la 39e joueuse mondial est revenu sur cet épisode. À écouter la Britannique, les séquelles sont encore lourdes aujourd’hui.

« Je pense qu’a­près l’in­ci­dent de Dubaï, c’était proba­ble­ment la pire [atten­tion publique] que j’ai jamais eue. Je me souviens qu’im­mé­dia­te­ment après, j’avais beau­coup de mal à sortir. J’avais clai­re­ment encore un peu de séquelles. Mais je suis devenue beau­coup plus prudente, beau­coup plus, je dirais, prudente, et je m’as­sure d’avoir quel­qu’un avec moi. Je ne sors plus autant seule. Je ne fais plus de prome­nades seule. J’ai toujours quel­qu’un qui veille sur moi ».

