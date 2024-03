Emma Raducanu court après un niveau de tennis qui lui permet­trait de revenir parmi l’élite.

250e au clas­se­ment WTA, elle veut main­te­nant éviter de parler de son clas­se­ment car le sujet reste l’amé­lio­ra­tion de son jeu. Interrogée par la BBC, elle a précisé sa stratégie.

« Je veux travailler pour devenir une meilleure joueuse de tennis. Je pense que les tour­nois de cette année ne me préoc­cupent pas trop. Beaucoup de gens diraient que j’ai besoin de matches, mais je pense que je veux travailler sur mon jeu et mon déve­lop­pe­ment. Il faut prendre le temps de le faire et ne pas se contenter de suivre la foule, de jouer beau­coup de matchs ou de descendre au niveau Challenger pour y parvenir. Je veux travailler sur le déve­lop­pe­ment de mes compétences. »