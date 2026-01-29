« On ne change pas une équipe qui gagne », dit l’expression (sauf pour Carlos Alcaraz), mais doit‐on systématiquement changer d’équipe lorsqu’on ne gagne pas ?
La question mérite d’être posée après la décision d’Emma Raducanu de se séparer de son coach, Francisco Roig, avec qui elle collaborait depuis à peine six mois. L’ancien entraîneur de Rafael Nadal fait donc les frais de la politique très consumériste de la joueuse britannique en matière d’utilisation des techniciens.
Depuis qu’elle a remporté l’US Open en 2021 et qu’elle a décidé, dans la foulée, de congédier son binôme, Andrew Richardson, l’actuelle 29e joueuse mondiale a utilisé pas moins de sept entraîneurs, soit une moyenne d’un entraîneur tous les sept mois et demi.
Une cadence infernale et surtout totalement instable pour une joueuse qui ne cesse de se chercher depuis ce fameux 12 septembre où sa vie a changé à tout jamais. Pour le meilleur, et aussi pour le pire… de ses entraîneurs.
Francis Roig a été l’entraîneur de Raducanu pendant six mois. Depuis qu’elle a quitté Richardson, avec qui elle a remporté l’US Open, Emma a été entraînée par :
- Torben Beltz (5 mois)
- Dmitry Tursunov (6 mois)
- Sebastian Sachs (moins d’un an)
- Nick Cavaday (14 mois)
- Vlademir Platenik (2 semaines)
- Mark Petchey (quelques semaines)
- Francis Roig (6 mois)
Certains d’entre eux ont laissé entrevoir certains problèmes et des « signaux d’alerte » dans leur travail avec elle. Elle ne parvient pas à trouver de stabilité avec un entraîneur depuis son explosion sur le circuit.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 18:58