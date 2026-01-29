« On ne change pas une équipe qui gagne », dit l’ex­pres­sion (sauf pour Carlos Alcaraz), mais doit‐on systé­ma­ti­que­ment changer d’équipe lors­qu’on ne gagne pas ?

La ques­tion mérite d’être posée après la déci­sion d’Emma Raducanu de se séparer de son coach, Francisco Roig, avec qui elle colla­bo­rait depuis à peine six mois. L’ancien entraî­neur de Rafael Nadal fait donc les frais de la poli­tique très consu­mé­riste de la joueuse britan­nique en matière d’uti­li­sa­tion des techniciens.

Depuis qu’elle a remporté l’US Open en 2021 et qu’elle a décidé, dans la foulée, de congé­dier son binôme, Andrew Richardson, l’ac­tuelle 29e joueuse mondiale a utilisé pas moins de sept entraî­neurs, soit une moyenne d’un entraî­neur tous les sept mois et demi.

Seis meses ha durado Francis Roig como entre­nador de Raducanu.



Desde que lo dejara con Richardson, con quien ganó el US Open, Emma ha estado con :



-Torben Beltz (5 meses)

-Dmitry Tursunov (6 meses)

-Sebastian Sachs (menos de un año)

-Nick Cavaday (14 meses)

-Vlademir Platenik (2… pic.twitter.com/qnHvTdOJfI — José Morón (@jmgmoron) January 29, 2026

Une cadence infer­nale et surtout tota­le­ment instable pour une joueuse qui ne cesse de se cher­cher depuis ce fameux 12 septembre où sa vie a changé à tout jamais. Pour le meilleur, et aussi pour le pire… de ses entraîneurs.

Une situa­tion parfai­te­ment résumée par notre confrère, José Moron :

Certains d’entre eux ont laissé entre­voir certains problèmes et des « signaux d’alerte » dans leur travail avec elle. Elle ne parvient pas à trouver de stabi­lité avec un entraî­neur depuis son explo­sion sur le circuit.