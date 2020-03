View this post on Instagram

🚨 I have an updated ! 🚨 My test for corona virus is Negative ! ! ! ! !👍 But I have to stay in quarantine for 2 weeks because I was flying very close to Infected person.🤦‍♀️😩 Because 2/3 of the passengers was send for home quarantine. But im staying positive and active as I can im my room. 💪 Hope everyone is healthy and safe ! 🥰 #coronavirus #quarantine 🚨У меня есть обновление ! 🚨 Мой тест на коронавирус отрицательный ! ! ! ! ! 👍 Но я должен оставаться в карантине в течение 2 недель, потому что я летел очень близко к инфицированному человеку.🤦 😩Но 2/3 пассажиров были отправлен на карантин домой. Но я остаюсь позитивной и активной, как я могу в своей комнате. 💪 Надеюсь, что все здоровы и безопасны ! 🥰 #короновирус #карантин