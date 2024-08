Alors qu’elle a décidé de ne pas parti­ciper aux Jeux Olympiques de Paris, afin d’éviter les tran­si­tions entre les diffé­rentes surfaces et de ne pas prendre de risque avec son genou, Ons Jabeur a repoussé le début de sa tournée améri­caine. En raison d’une douleur à l’épaule, la triple fina­liste en Grand Chelem a déclaré forfait avant son entrée en lice à Washington.

« Je vous écris pour vous informer que, malheu­reu­se­ment, je dois me retirer en raison d’une bles­sure à l’épaule que j’ai récem­ment subie. Après avoir consulté mon médecin, il a été déter­miné que ma parti­ci­pa­tion aggra­ve­rait mon état. Je tiens à m’ex­cuser auprès de tous les fans de Washington et du tournoi. Je me réjouis­sais de jouer ici et de partager des moments fantas­tiques avec les fans. J’ai hâte de revenir ici l’année prochaine, en bonne santé. »