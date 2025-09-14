On souligne souvent que notre réservoir féminin est « léger » et pourtant on passe une semaine tricolore plutôt positive et il se peut qu’un nouveau titre après celui de Boisson en Allemagne après Wimbledon se rajoute à « notre » palmarès.
Une saison de tennis est rempli de haut et de bas !— WTAntho (@WTAntho) September 13, 2025
Depuis Rouen🇫🇷, Sarah 🇫🇷 était perdu dans son tennis mais elle renaît à Sao Paulo🇧🇷 !
Un 1er tour compliqué face à la 🇲🇽 sanchez pour dérouler tour après tour !
Elle fonce en finale en survolant Zarazua🇲🇽 6⁄3 6⁄2 pic.twitter.com/SU6GT94Z8q
En effet, cette nuit au Brésil en demi‐finale à Sao Paulo, Sarah Rakotomanga (214ème) a dominé la Mexicaine Renata Zarazua (84ème) : 6–3, 6–2 s’offrant sa première finale sur le grand circuit.
Dans le même temps à Guadalajara Elsa Jacquemot s’est inclinée en demies face à la Colombienne Emiliana Arango (86ème) : 6–4, 7–5.
Avec cette place en finale, Sarah est déjà assurée d’être 149ème lundi prochain, Esla sera 62ème.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 09:15