Encore une Française en finale…

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

On souligne souvent que notre réser­voir féminin est « léger » et pour­tant on passe une semaine trico­lore plutôt posi­tive et il se peut qu’un nouveau titre après celui de Boisson en Allemagne après Wimbledon se rajoute à « notre » palmarès. 

En effet, cette nuit au Brésil en demi‐finale à Sao Paulo, Sarah Rakotomanga (214ème) a dominé la Mexicaine Renata Zarazua (84ème) : 6–3, 6–2  s’of­frant sa première finale sur le grand circuit. 

Dans le même temps à Guadalajara Elsa Jacquemot s’est inclinée en demies face à la Colombienne Emiliana Arango (86ème) : 6–4, 7–5.

Avec cette place en finale, Sarah est déjà assurée d’être 149ème lundi prochain, Esla sera 62ème.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 09:15

