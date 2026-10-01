Depuis qu’elle a ébloui la France grâce sa demi‐finale surprise à Roland‐Garros en 2025, Loïs Boisson traverse un long chemin de croix, entre bles­sures, chutes au clas­se­ment et perte de confiance.

Actuellement 273e mondiale, la Française n’a pas d’autres choix que de repasser par le circuit Challenger pour engranger du rythme et des points. Et on dirait bien que c’est en train de payer puis­qu’elle s’est quali­fiée ce jeudi pour la demi‐finale du tournoi d’Adana, en Turquie.

Opposée à sa nouvelle compa­triote, Anna Blinkova, qui vient tout juste d’ob­tenir la natio­na­lité fran­çaise, Loïs ne lui a laissé qu’un seul petit jeu pour une victoire sans appel : 6–0, 6–1, en 1h10.

6–0, 6–1 😲



Repêchée des quali­fi­ca­tions en tant que lucky loser, Loïs Boisson remporte le duel fran­çais contre Anna Blinkova en quarts de finale et se qualifie pour le dernier carré au WTA 125 d’Adana. 👏🇫🇷 pic.twitter.com/YLTtqNj1JT — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 1, 2026

Pour une première place en finale depuis plus d’un an, Boisson affron­tera quoi­qu’il arrive une joueuse russe : Elena Pridankina (196e mondiale) ou Erika Andreeva (213e), qui n’est autre que la soeur de Mirra.