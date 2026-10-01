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Enfin un rayon de soleil pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Depuis qu’elle a ébloui la France grâce sa demi‐finale surprise à Roland‐Garros en 2025, Loïs Boisson traverse un long chemin de croix, entre bles­sures, chutes au clas­se­ment et perte de confiance. 

Actuellement 273e mondiale, la Française n’a pas d’autres choix que de repasser par le circuit Challenger pour engranger du rythme et des points. Et on dirait bien que c’est en train de payer puis­qu’elle s’est quali­fiée ce jeudi pour la demi‐finale du tournoi d’Adana, en Turquie. 

Opposée à sa nouvelle compa­triote, Anna Blinkova, qui vient tout juste d’ob­tenir la natio­na­lité fran­çaise, Loïs ne lui a laissé qu’un seul petit jeu pour une victoire sans appel : 6–0, 6–1, en 1h10.

Pour une première place en finale depuis plus d’un an, Boisson affron­tera quoi­qu’il arrive une joueuse russe : Elena Pridankina (196e mondiale) ou Erika Andreeva (213e), qui n’est autre que la soeur de Mirra. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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