Depuis qu’elle a ébloui la France grâce sa demi‐finale surprise à Roland‐Garros en 2025, Loïs Boisson traverse un long chemin de croix, entre blessures, chutes au classement et perte de confiance.
Actuellement 273e mondiale, la Française n’a pas d’autres choix que de repasser par le circuit Challenger pour engranger du rythme et des points. Et on dirait bien que c’est en train de payer puisqu’elle s’est qualifiée ce jeudi pour la demi‐finale du tournoi d’Adana, en Turquie.
Opposée à sa nouvelle compatriote, Anna Blinkova, qui vient tout juste d’obtenir la nationalité française, Loïs ne lui a laissé qu’un seul petit jeu pour une victoire sans appel : 6–0, 6–1, en 1h10.
6–0, 6–1 😲— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 1, 2026
Repêchée des qualifications en tant que lucky loser, Loïs Boisson remporte le duel français contre Anna Blinkova en quarts de finale et se qualifie pour le dernier carré au WTA 125 d’Adana. 👏🇫🇷 pic.twitter.com/YLTtqNj1JT
Pour une première place en finale depuis plus d’un an, Boisson affrontera quoiqu’il arrive une joueuse russe : Elena Pridankina (196e mondiale) ou Erika Andreeva (213e), qui n’est autre que la soeur de Mirra.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 18:38