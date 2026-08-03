Loïs Boisson retrouve le sourire.
Quelques jours après avoir confié son mal‐être des derniers mois sur ses réseaux sociaux et son désir de se projeter avec enthousiasme vers l’avenir, la joueuse française enchaîne les bonnes nouvelles.
Après avoir remporté son premier match depuis deux mois et demi à l’occasion des qualifications du WTA 1000 de Toronto, l’actuelle 292e mondiale, qui a vu sa rencontre du premier tour être interrompue à cause de la pluie, a reçu une invitation pour le tableau principal du tournoi de Cincinnati.
Cincinnati | WTA 1000 | Wild Cards— ♥️ (@VenusGauff) August 3, 2026
MAIN DRAW
🇺🇸 Venus Williams
🇺🇸 Taylor Townsend
🇺🇸 Sloane Stephens
🇺🇸 Caroline Dolehide
🇨🇿 Darja Vidmanova
🇫🇷 Lois Boisson
🇺🇸 Elvina Kalieva
QUALIFYING
🇨🇦 Bianca Andreescu
🇺🇸 Akasha Urhobo
🇺🇸 Carol Lee
🇧🇪 Jeline Vandromme
🇺🇸 Robin Montgomery
Une excellente nouvelle pour celle qui utilisera son classement protégé à l’US Open (du 30 août au 13 septembre).
Publié le lundi 3 août 2026 à 18:15