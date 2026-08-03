Loïs Boisson retrouve le sourire.

Quelques jours après avoir confié son mal‐être des derniers mois sur ses réseaux sociaux et son désir de se projeter avec enthou­siasme vers l’avenir, la joueuse fran­çaise enchaîne les bonnes nouvelles.

Après avoir remporté son premier match depuis deux mois et demi à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tions du WTA 1000 de Toronto, l’ac­tuelle 292e mondiale, qui a vu sa rencontre du premier tour être inter­rompue à cause de la pluie, a reçu une invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal du tournoi de Cincinnati.

Cincinnati | WTA 1000 | Wild Cards



MAIN DRAW

🇺🇸 Venus Williams

🇺🇸 Taylor Townsend

🇺🇸 Sloane Stephens

🇺🇸 Caroline Dolehide

🇨🇿 Darja Vidmanova

🇫🇷 Lois Boisson

🇺🇸 Elvina Kalieva



QUALIFYING

🇨🇦 Bianca Andreescu

🇺🇸 Akasha Urhobo

🇺🇸 Carol Lee

🇧🇪 Jeline Vandromme

🇺🇸 Robin Montgomery — ♥️ (@VenusGauff) August 3, 2026

Une excel­lente nouvelle pour celle qui utili­sera son clas­se­ment protégé à l’US Open (du 30 août au 13 septembre).