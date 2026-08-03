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Enfin une bonne nouvelle pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Loïs Boisson retrouve le sourire. 

Quelques jours après avoir confié son mal‐être des derniers mois sur ses réseaux sociaux et son désir de se projeter avec enthou­siasme vers l’avenir, la joueuse fran­çaise enchaîne les bonnes nouvelles.

Après avoir remporté son premier match depuis deux mois et demi à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tions du WTA 1000 de Toronto, l’ac­tuelle 292e mondiale, qui a vu sa rencontre du premier tour être inter­rompue à cause de la pluie, a reçu une invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal du tournoi de Cincinnati. 

Une excel­lente nouvelle pour celle qui utili­sera son clas­se­ment protégé à l’US Open (du 30 août au 13 septembre). 

Publié le lundi 3 août 2026 à 18:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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