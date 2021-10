Kristina Mladenovic est à bout. Récemment éliminée en huitièmes de finale du tournoi de Nur‐Sultan, la Française a décidé de mettre un terme à saison 2021 à cause d’une grosse fatigue globale.

Il faut dire que l’année n’a pas été facile pour Kristina qui n’est jamais parvenue à remporter trois matchs de rang, pour un bilan peu glorieux de 17 victoires pour 23 défaites sur le circuit principal.

62e joueuse mondiale cette semaine, la Nordiste a décidé de jeter l’éponge et ne dispu­tera donc pas les phases finales de la Fed Cup (du 1er au 6 novembre) compé­ti­tion sur laquelle la France défend toujours son titre acquis magni­fi­que­ment en 2019 sur le sol australien.

« Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer ma déci­sion de mettre un terme à ma saison. Ces derniers mois ont été éprou­vants à la fois physi­que­ment et psycho­lo­gi­que­ment et je ressens le besoin de faire une pause. Je vais profiter de cette période pour me ressourcer puis reprendre l’entrainement pour la saison prochaine en temps voulu. Merci à tous pour votre soutien », a écrit Mladenovic sur son compte Instagram.