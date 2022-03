Éliminée dès le premier tour à Indian Wells et Miami et parti­cu­liè­re­ment marquée par la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, Elina Svitolina a annoncé via ses réseaux qu’elle prenait une pause de quelques semaines avec le circuit afin de reposer un dos douloureux.

« Ces deux derniers mois ont été extrê­me­ment diffi­ciles pour moi, non seule­ment menta­le­ment mais aussi physi­que­ment. Depuis un certain temps, je me bats avec mon dos. La douleur ne m’a pas permis de me préparer au mieux pour les tour­nois. Pendant ce temps, en obser­vant avec une douleur insup­por­table dans mon cœur ce qui se passe dans ma patrie, l’Ukraine, et avec quelle bravoure et quel courage notre peuple ukrai­nien défend notre pays, cela m’a donné un énorme élan pour conti­nuer et me battre sur le court. Maintenant, mon corps ne peut plus le supporter et j’ai besoin de me reposer. Par consé­quent, je suis triste d’an­noncer que je vais manquer la Fed Cup et quelques‐uns de mes tour­nois préférés en Europe. Mais je suis sûr que je vous reverrai bientôt ! Merci à tous pour votre soutien dans cette période difficile. »