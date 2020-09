Comme plusieurs grandes joueuses et grands joueurs, Simona Halep a fait le choix de ne pas se rendre à l’US Open.

La Roumaine, numéro 2 mondial, a publié deux vidéos de ses entraînements sur terre battue. Son objectif, préparer la tournée sur terre battue et notamment Roland Garros.

Pour rappel, Simona avait justifié son absence sur sur compte twitter. « Après avoir examiné toutes les facteurs et toutes les circonstances exceptionnelles que nous traversons, j’ai pris la décision de ne pas aller à New York pour disputer l’US Open. J’ai toujours dit que je placerai ma santé au cœur de mes décisions et dans ces conditions, je préfère rester en Europe pour m’entraîner », avait-elle déclaré le 17 août dernier.