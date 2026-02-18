Ancienne 5e joueuse mondiale et fina­liste de Wimbledon en 2014, Eugénie Bouchard semblait promise à un brillant avenir sur le circuit avant d’être rattrapée par la célé­brité et la réalité du haut niveau.

Récemment de passage dans le podcast, Tennis Insider Club, où elle est revenue sur le pic de sa carrière, la Canadienne a reconnu qu’elle n’avait toujours pas regardé les images de sa fameuse finale sèche­ment perdue face à Petra Kvitova en finale du Grand Chelem londonien.

« À ce jour, je n’ai toujours pas revu la finale, car je n’en suis tout simple­ment pas capable. C’est trop doulou­reux pour moi. J’ai été écrasée, ce qui est peut‐être une béné­dic­tion déguisée, car vous savez, quand vous êtes si près de remporter un match et que vous le perdez, vous repassez sans cesse la scène dans votre tête, vous vous demandez ce que vous auriez pu faire de mieux, par exemple sur un point de break ou un point de match. J’ai atteint la finale d’un Grand Chelem et beau­coup de gens se sont dit que cela signi­fiait que j’al­lais forcé­ment en gagner un l’année suivante, n’est‐ce pas ? Mais les seules personnes qui y parviennent régu­liè­re­ment sont litté­ra­le­ment celles que nous consi­dé­rons comme les plus grandes de tous les temps. Et il s’agit litté­ra­le­ment de Serena, Djokovic ou d’autres joueurs de ce calibre. »