Chaque joueuse de tennis a de grandes qualités. Si certaines athlètes peuvent être supérieures en termes de compétences spécifiques, d’autres peuvent être bonnes dans un domaine différent. Et si l’on donnait à quelqu’un la possibilité de choisir les meilleures qualités des personnalités sportives de premier plan et de les modeler pour en faire une seule joueuse ? C’est le défi auquel a participé Eugénie Bouchard, afin de construire sa joueuse parfaite : « Si je devais choisir le service d’une joueuse de la WTA, je choisirais Petra Kvitova. C’est une gauchère, donc déjà c’est un type de rotation différent de ce que nous voyons normalement parce qu’il y a plus de droitiers en tournée. C’est tellement puissant et précis. Je déteste jouer contre elle avec son service. »

« Coup droit, je pense que j’irais avec le coup droit de Serena, je pense qu’elle peut faire tellement de choses avec tant de variété et c’est pourquoi c’est si mortel. Au niveau athlétique, je vais encore choisir Serena parce que vous savez qu’elle est si forte physiquement et qu’elle peut en quelque sorte dominer le jeu avec cette présence physique. C’est la meilleure au monde dans ce domaine. Le QI du tennis, je prends Sofia Kenin. Au niveau fitness, je choisis Simon Halep car elle est très endurante. Et au niveau mental, dans la volonté de gagner, je vais partir sur Alison Riske. Elle n’abandonne jamais. » Avec toutes ces qualités réunies, il ne fait pas de doute que cette joueuse fictive serait très difficile à jouer. Eugénie Bouchard a tenu à lui donner une dernière aptitude : « Le revers, je peux prendre le mien ? J’aime mon propre revers. J’essaie d’être très agressive avec lui et je sens que je peux le placer bien en travers de la ligne, c’est une arme importante pour moi. »