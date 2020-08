Eugénie Bouchard fait vraiment bonne impression depuis la reprise du tennis. La Canadienne avait déjà affiché de belles prestations à la World Team Tennis, avec notamment une victoire face à Danielle Collins. Ce lundi, elle a retrouvé le circuit WTA, à Prague, en s’imposant contre la tête de série numéro 8 Veronika Kudermatova 6-0, 6-3.

Le signe d’un nouveau départ pour elle, après cette interruption de près de 6 mois : « Je suis très reconnaissante d’avoir un emploi et d’avoir cette opportunité. On apprécie davantage les choses quand on vous les enlève. Je ne savais pas à quoi m’attendre en ce qui concerne mon niveau. J’ai joué mieux que ce que j’attendais. Je voulais juste être là mentalement, quoi qu’il arrive. »