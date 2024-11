Après avoir pris connais­sance de l’af­faire Iga Swiatek, contrôlée posi­tive puis suspendue seule­ment un mois car conta­minée par un médi­ca­ment, l’ac­tuelle 133e mondiale, Eva Lys, a fait part d’un certain ras‐le‐bol sur son compte Twitter concer­nant le deux poids deux mesures des instances.

La joueuse alle­mande fait ici réfé­rence au cas de la Britannique, Tara Moore, déclarée inno­cente après avoir purgé 19 mois de suspen­sion.

there are alot of lower ranked players, that are not getting the same treat­ment as „higher ranked“ players. im not saying someone is/ or is not inno­cent, im saying that everyone deserves equal opportunities.